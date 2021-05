Al borde del llanto, Jimena Barón comunicó una mala noticia para sus fans

Jimena Barón comunicó este martes en su cuenta oficial de Twitter una triste noticia para ella y sus millones de fans. "Maldita pandemia. No hubo manera. Espero poder darles novedades pronto" escribió la intérprete de “La Cobra” junto a dos imágenes donde se detalla la cancelación del show programado para el 24 de septiembre próximo en el estadio Luna Park.

"Debido a la situación sanitaria actual referida al Covid-19, informamos la cancelación definitiva del show de J Mena en el estadio Luna Park. Nuestra prioridad es la salud y seguridad de los fans, artistas y todo el equipo. Ojalá nos veamos muy muy pronto" reza el comunicado oficial del legendario estadio.

Tras ello Jimena compartió con sus millones de followers toda su angustia a través de sus historias de Instagram. La cantante y actriz se ha vuelto a mostrar muy activa en las redes sociales tras un largo parate en ellas.

— ? MENA (@baronjimena) May 11, 2021

“Lamentablemente tengo que contarles eso, intentamos, hicimos, vimos mil maneras todavía no se puede. No podemos seguir atrasándolo, así que esta es la decisión por ahora. Espero pronto tener otras novedades, pero por ahora esto sigue y no queda otra” inició Jimena Barón junto a un emoji de corazón roto y luego un mensaje escrito que dice “Primero la salud, a seguir cuidándonos”.

Barón quien no escondió su tristeza durante la grabación en la cual se mostró al borde del llanto, quiso dejar un mensaje más esperanzador para el final y con un tono más alegre dijo lo siguiente: “Los quiero muchísimo, me duele en el alma, pero vamos a ser positivos y prontito si dios quiere nos vamos a poder ver”.