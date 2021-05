Los hijos transgénero de las estrellas de Hollywood

Afortunadamente, la elección de una orientación sexual o la indentificación de género ya no se trata de un tabú. Muchas famosas estrellas de Hollywood han mostrado públicamente su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y respaldan con gran dedicación a sus hijos transgénero en su transición.

Al igual que todo lo concerniente a sus padres, el caso de John fue el que más prensa recibió. Fue en 2008 que Angelina Jolie y Brad Pitt develaron que su hija quería ser reconocida como un varón y llamarse John.

Foto: Instagram

El muchacho ahora tiene 14 años y siempre ha recibido el apoyo de sus padres, quienes aseguraron que desde muy pequeño se mostró más cómodo vistiendo como un hombre y que inició un tratamiento hormonal para que su cuerpo no se desarrollara como una mujer.

A pesar del asedio de la prensa, Jolie y Pitt nunca dieron importancia a quienes criticaron la decisión de John.

En 2012, la actriz Charlize Theron dio a conocer que había adoptado a un niño sudafricano de nombre Jackson, pero con solo tres años el pequeño aseguró que se sentía una niña y prefería jugar y vestir como tal.

Foto: Instagram

Charlize luego aseguró que la situación la tomó por sorpresa en un comienzo, pero esto no le impidió apoyar a su hija en su proceso. “Me siento muy orgullosa por tener dos hermosas hijas, y que no me toca a mí decidir dónde quieren acabar o quiénes quieren ser”, indicó cuando fue consultado sobre el tema.

Chaz Bono tiene actualmente 51 años y en 1995 decidió mostrarle al mundo que se sentía hombre tras pasar su vida como Chastity Sun Bono. Se trata del hijo transgénero de la estrella de la música Cher.

Foto: Instagram

Como uno de los activistas de más alto perfil en la comunidad LGBTQ+, Chaz escribió un libro para apoyar a las familias durante el proceso de transición de sus seres queridos para que no se convierta en un momento traumático.