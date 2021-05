Romina Malaspina presumió su belleza y conquistó a sus fans

Romina Malaspina renunció a Canal 26, la señal que la tuvo en los últimos tiempos como presentadora de noticias, y anunció que se lanzó como cantante. “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mi. Agradezco en primer lugar, a mi compañero y excelente periodista Diego Codini, a quien tanto admiro, por que sin él, no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrolle, cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro, también agradecer infinitamente a mis 🕺🏻 ROMINOS 🕺🏻 que gracias a ellos los días de Pandemia fueron mucho más llevaderos, también quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno, me tiraron todas las buenas vibras, también a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mi para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo” inició la blonda con su mensaje de despedida.

“Y por sobretodo darles las infinitas gracias a todos ustedes que estuvieron siempre apoyando del otro lado de la pantalla como siempre en cada uno de mis proyectos, todo esto no sería posible sin ustedes. Y por sobre todo a mi familia, mis amigos y mi equipo de trabajo que son el pilar fundamental en mi vida. Pero no es un adiós, es un hasta pronto, por que ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle COLOR. GRACIAS GRACIAS GRACIAS POR TANTO! Los amo! 30/4 🚀” finalizó Romina.

Este sábado, Romina Malaspina publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede observar a la modelo de 26 años luciendo un traje de baño de color blanco, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

“Ya escuchaste mi nuevo single COLOR ? Si no lo escuchaste anda a el LINK en mi PERFIL y coméntame acá si te gustó ❤️” fue el simple y promocional texto que eligió Malaspina para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 104 mil corazones.