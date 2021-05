Elliot Page se confiesa: "La retórica contra la comunidad trans es devastadora”

Elliot Page previamente conocido como la actriz Ellen Page, es un actor, productor y activista canadiense. Comenzó su carrera con papeles en algunos programas de televisión. Su primer papel protagónico en el cine fue en el drama Hard Candy, de 2005. Su despegue se dio con su caracterización del personaje principal en la película Juno (2007). Page se declaró en diciembre de 2020 como una persona transgénero, indicando que prefería ser conocido bajo el nombre de Elliot, prefiriendo pronombres masculinos y neutros.

Ahora, cuando pasaron casi cinco meses de ese cambio vital, Elliot Page el intérprete de películas como “Juno” y “El origen” se sentó a charlar con Oprah Winfrey y, además, le dio una entrevista a Vanity Fair. Elliot comentó lo importante y liberador que había sido el admitir públicamente que era una persona trans, ya que eso supone un respaldo público a la comunidad que pertenece.

Page relató a Oprah winfrey: “Quise contárselo a las personas que están en mi vida mucho antes de publicar la carta. Quería encontrar un lugar en el que me sintiera cómodo conmigo mismo y así ser capaz de poder llegar a ese punto. Para mí, en este momento en el que estamos ahora y especialmente con esta horrible reacción que estamos viendo hacia la gente trans, particularmente hacia los jóvenes, sentía que era una obligación hacerlo”.

En el programa de Oprah comentó el actor: “Les aseguro que me encontraba atrapado durante mucho tiempo. Dije que era gay justo antes de cumplir los 27 y desde entonces me costó mucho acercarme a cualquier persona. Para mi, volver a recuperar esa sensación de cercanía con otros seres humanos resultaba fundamental, era algo importante. Para mí, para mi bienestar y para mi propia salud mental”. La explicación que le dio a Winfrey, es similar a la que dió a Vanity Fair diciendo: “La retórica que viene de los activistas contra la comunidad trans y contra la comunidad LGTB es devastadora”, afirmó.

Luego prosiguió hablando con Oprah: “La diferencia más significativa es que ahora puedo, simplemente, existir. Por primera vez, no sé en cuánto tiempo, puedo simplemente estar conmigo mismo, ser yo, ser productivo y creativo. Es simplificarlo muchísimo decirlo así, pero estoy cómodo”, y añadió, “Por primera vez me siento presente con la gente. Puedo estar tranquilo y no sentir la ansiedad aplastándome. Algo que me hizo volver a sacar mi creatividad, escribir guiones, hacer música y arrancar proyectos. Quiero usar esa fuerza para ayudar de todas las maneras que pueda”.

Finalmente explicó: “Hablar con Oprah fue una oportunidad para tener una plataforma que llega a muchos y así poder hablar desde el corazón de mi experiencia y de los recursos a los que pude acceder, ya sea terapia o cirugía, que me permitieron estar vivo, y vivir mi propia vida”.