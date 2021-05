Belinda: El actor que detesta y con él jamás quiere volver a trabajar

Belinda , cantante, compositora y actriz mexicana es actualmente una de las estrellas más inminentes de México. La cantante comenzó su carrera como actriz infantil a la edad de 10 años cuando fue elegida para el papel principal en la telenovela infantil mexicana “Amigos x siempre”. Sería en esta misma novela en la cual la actriz conocería a su peor enemigo con quien debió actuar lado a lado.

La telenovela “Amigos por siempre” es muy recordadas por los fans en Latinoamérica, en especial por la actuación de Belinda. Sin embargo, algunos de sus actores no se llevaban tan bien como sus personajes ya que Martin Ricca, quien sería el mejor amigo de la cantante en la novela, fue su mayor enemigo y la persona más odiada por Belinda en la vida real.

Han pasado ya más de 20 años desde el estreno de “Amigos x siempre” aunque lo que parece no haber pasado es la rivalidad entre Belinda y Ricca. Recientemente, se ha revelado que la actriz no se llevaba para nada bien con Martin. Al parecer durante las grabaciones de la telenovela, la cantante tenía grandes celos del actor. Los celos y envidia se deberían a que el actor habría sido el “Favorito” del equipo de producción y de los fans de la novela.

Posteriormente, durante una entrevista, Belinda confesó que en cierto momento se sentía incomoda al grabar con Martin Ricca, ya que ella siempre quedaba en segundo lugar cuando se requería algo. Según la cantante, Martin, por ser hombre siempre era adorado por los fans y el equipo de grabación ya que lo ponían a él por encima de los demás. “En esa época era Martín el que tenía siempre todas las ventajas por ser hombre, y todas las niñas le gritaban en el escenario, y a mí me costó trabajo que los fans me conocieran, me respetaran. Y en la novela muchas veces era como ‘primero Martín, y luego todos los del grupo’”.

Imagen: Perú 21

Por su lado Martin Rica comentó: "Obviamente sí teníamos peleas como cualquier persona, si tú encierras a cualquier niño y lo pones a trabajar con fama y este ambiente ocho meses y aparte tres meses de gira juntos, es lógico que en algún momento vas a tener un encontronazo. Sí chocábamos, pero era con todos". No obstante, Ricca aseguró que le gustaría reencontrarse con sus ex-compañeros de trabajo, pero especialmente con Belinda, ya que considera que los enfrentamientos que tuvieron en el set de grabación fueron “cosa de niños”. Además de ello, el actor agregó "Es una mujer sumamente talentosa y le deseo que artísticamente siga creciendo y que personalmente sea muy feliz. Si la llegara a encontrar tendríamos una plática muy amena, sería lindo reencontrarnos para saber qué ha sido de nuestras vidas y en cuanto a trabajar juntos, todo puede pasar, puede haber un reencuentro muy bueno".