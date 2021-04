Preciosa: Jimena Barón eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Jimena Barón participó este viernes de un móvil en directo con LAM donde conversó sobre su próxima participación como jurado en La Academia. Además de ello el periodista Ángel de Brito no dudó en preguntarle sobre su opinión del noviazgo entre su ex, Daniel Osvaldo, y Gianina Maradona.

"Yo ahí no me voy a meter porque hoy eso no tiene nada que ver conmigo. Él es el papá de mi hijo y lo va a ser para toda la vida. No tiene sentido que me meta" indicó Jimena. Por otra parte, la actriz y cantautora de 33 años se refirió a su vínculo con Gianinna, de quien se había hecho amiga tras vivir en el mismo country: "Ella formó parte de mi vida pero hoy ya no. No corresponde que diga lo que puedo llegar a sentir".

Este viernes, Jimena Barón publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la desplegando toda su belleza, luciendo un body blanco, con un jean boyfriend, un cinturón de una reconocida marca, el cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Jimena Barón

“Hice casi todo bien” fue el simple y sencillo texto que eligió Barón para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 243 mil corazones. Además, esta publicación recibió miles de comentarios de parte de sus seguidores entre los que se destacaron el “Vamos Jime! 🤍” de su amigo y colega Nicolás Vázquez y el “Seeeee🔥” de Carla Peterson.