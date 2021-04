La innovadora tecnología que elimina el coronavirus en el interior de los automóviles

Ante la vital que ahora resulta tener un automóvil libre de virus y bacterias en su interior, diversos fabricantes de automóviles han trabajado para desarrollar tecnologías que permitan eliminar cualquier tipo de germen sin necesidad de herramientas. Una de las compañías del sector automotor que logrado una importante innovación en este tema es Jaguar Land Rover.

La marca se asoció con el laboratorio microbiología y virología Perfectus Biomed Ltd. para realizar la prueba en una cámara sellada, diseñada para simular un sistema de ventilación de un vehículo en modo de recirculación durante un ciclo de 30 minutos. El resultado mostró que los virus y las bacterias fueron inhibidos hasta en un 97 %, incluidas partículas de COVID-19.

El prototipo del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) utiliza la tecnología nanoe, patentada por Panasonic para inhibir los virus y las bacterias perjudiciales, por lo que ayudará a que los habitáculos de los futuros modelos ofrezcan una experiencia única a los clientes.

Este innovador sistema ocupado por el fabricante de autos británico, también fue sometido a pruebas con el coronavirus (SARS-CoV-2) en las instalaciones de Texcell, una organización internacional de investigación que se especializa en pruebas virales y perfiles inmunológicos, y durante dos horas en condiciones de laboratorio, la tecnología logró inhibir más del 99.995 por ciento.

La tecnología nanoe X utiliza alto voltaje para crear billones de radicales hidroxilo (OH) envueltos en moléculas de agua de tamaño nanométrico. Estos Radicales OH desnaturalizan las proteínas de virus y bacterias, lo que ayuda a inhibir su crecimiento. Los radicales OH desodorizan e inhiben los alérgenos de manera similar, para así crear un ambiente de aire más limpio.

Actualmente, se ofrecen en diversos modelos de la gama de Jaguar, incluido el nuevo SUV de alto rendimiento totalmente eléctrico Jaguar I-PACE, así como en modelos Land Rover, como el Discovery y el Range Rover Evoque. También está disponible una novedosa función de preacondicionamiento en el que momento que los usuarios acceden al vehículo.