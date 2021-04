Karol G y Danna Paola: mensaje, video y ¿Colaboración?

Carolina Giraldo Navarro, conocida profesionalmente como Karol G es una de las cantantes y compositoras más influyentes del momento. La colombiana es una de las artistas femeninas con más peso y pisada en el reggaetón y trap latino, llegando a ganar el premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo en el año 2018. Sin dudas Karol es una inminencia de la música actual, ¿Será que quiere ayudar a una nueva colega a triunfar?

Karol G comenzó su carrera musical cuando era adolescente, aunque su paso más grande fue el decidir mudarse a Nueva York en 2014 donde firmó con Universal Music Latino. Una de las colaboraciones que la catapultaron al éxito fue la que realizó con el puertorriqueño Bad Bunny al interpretar la canción " Ahora Me Llama" siendo esta un gran éxito. Este sencillo sirvió como el principal de su álbum de estudio debut, “Unstoppable”, logrando hacerla debutar en el puesto número dos de la lista Billboard Top Latin Albums. Quizás es momento de que Karol G ayude a alguien más a alcanzar el éxito tal y como sucedió con ella en su momento; tal vez este alguien más sería Danna Paola.

Danna Paola es una actriz y cantante mexicana la cual es reconocida por su papel de “Lucrecia” en la serie de Nétflix “ÉLITE”. Si bien esta artista ganó popularidad como actriz y cantante infantil, habiendo protagonizando docenas de proyectos de televisión a lo largo de su niñez, el éxito de “ÉLITE” solo le valdría para su carrera de actriz y no así para su carrera de cantante. Es claro que Danna derrocha talento, tal vez solo le falta un empujón el cual le podría dar la inigualable Karol G.

Recientemente, mediante su cuenta de Instagram en la cual tiene 30.3 millones de seguidores; Danna Paola compartió una historia en la cual resalta la que sería una de sus canciones favoritas del momento. La actriz se mostró bailando muy alegremente una de las canciones de la colombiana Karol G mientras la maquillaban y peinaban. A ello agregó el comentario “activa mis mañanas".

Imagen: NET TV

No conforme con ello, Danna decidió ir un poco más allá al etiquetar a la cantante Karol G para que esta vea lo mucho que le ha gustado su nueva canción llamada “DVD” .Inmediatamente los fans de Paola interpretaron esto como una señal de una nueva colaboración entre las artistas. No obstante Karol hasta el momento no ha respondido al mensaje indirecto de Danna , aunque cuando suceda esto alegrará el corazón de millones de fans de amabas voces femeninas.