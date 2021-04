Jesica Cirio lució radiante con un traje de baño que vas a querer incorporar en tu armario

Jesica Cirio se sumó a los artistas que decidieron dedicar algún mensaje por el “Día Mundial de Salud” el pasado 7 de abril. La presentadora de televisión de 36 años decidió compartir un video en las redes sociales junto a un extenso mensaje.

“👉🏼 Este Día Mundial de la Salud nos toca en un momento en donde vemos a nuestra salud amenazada constantemente y por eso, como siempre hago en mi cuenta, quiero motivarlos a que mejoren sus hábitos y tengan una vida más activa 🧘🏼‍♀️🤸🏼‍♀️🏋🏼‍♀️” fue el texto que eligió Jesica para esta ocasión.

En las últimas horas, Jesica Cirio compartió dos veraniegas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la desplegando toda su belleza, luciendo una malla enteriza blanca con cierre frontal, su cabello suelto y un delicado make up.

“Aproveché el calorcito de ayer para hacer fotos y como siempre me llevé mi @ampkprotein de chocolate y origen vegetal como colación entre comidas 😋 Los batidos me ayudan a asegurarme que estoy consumiendo la cantidad de proteína ideal para mi, sobretodo cuando no estoy en casa 💪🏼” fue la primera parte del promocional texto que eligió Cirio para acompañar sus recientes pics en la red de la camarita.

Fuente: instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a esposa de Martín Insaurralde se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 43 mil corazones. Además, la bella blonda recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su figura física.