Catherine Fulop, Susana Giménez y Mónica Ayos en un imperdible video retro

Catherine Fulop volvió a compartir un épico momento en las redes sociales. La actriz venezolana de 56 años suele sumarse a los jueves de #TBT (Jueves de volver al pasado) y rememorar fotos o videos de hace algunos años.

Por otra parte, hace unos días Catherine defendió a su yerno Paulo Dybala tras ser sancionado en Juventus por ir a una reunión a la casa de Weston McKennie. "Yo no sé mucho más de lo que se dice. Me dijo Oriana que fue una reunión que suelen hacer los miércoles con los compañeros. No tiene nada de malo reunirse a jugar las cartas, a estar un rato juntos, con jugadores, con su mujer y esposas. Nada del otro mundo", indicó en un audio a El run run del espectáculo.

Este pasado jueves, Catherine Fulop compartió un divertido video en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la protagonista de “Déjate querer” luciendo un osado outfit para un entretenido sketch del programa de Susana Giménez, además cuenta con la participación de Mónica Ayos.

“Susiiiiii!!!!! @gimenezsuok que flaquitaaaaas!!! jajajaaaa que nos pasoooooo?????? Y la siempre Diooosa de @monicaayos Mi #tbt recordando uno de los tantos sketch de los que participe en "Hola Susana" puedo pensar que es el año 2003 jijii que divertido fue!!!” fue el texto que eligió como epígrafe Fulop para acompañar su recuerdo retro en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene protagonistas a Catherine, Susana y Mónica se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 87 mil. Además, la bella latina recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de cariño y nostalgia.