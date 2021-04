Silueta perfecta: Julieta Prandi demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Julieta Prandi recibió una multa de 50 mil pesos y un bozal legal de parte de su ex marido Claudio Contardi por hacer público el conflicto que mantienen entre sí y que involucra a sus dos hijos: Rocco y Mateo.

“No podemos nombrar al juez... Acaba de cortar con Julieta, realmente está muy mal porque hoy mandó a sus hijos al colegio después de tantos días y el señor Contardi se apareció en el colegio a las 10:30 de la mañana y no dejó que sus hijos participen de las clases. Hace 15 días que no estaban yendo al colegio. Ahora está reunido el menor con el padre. Es una locura total. Como los miércoles es el día de visita de él se los quiere llevar y Julieta no quiere” explicó, María Alejandra Bellini, la abogada de Julieta en el ciclo conducido por el Pollo Álvarez.

En las últimas horas, Julieta Prandi compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la actriz de 39 años posando para una producción de fotos profesional arriba de una cama con un conjunto de ropa interior color nude, su largo cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

“Bonita 🐨 By @peterpanlenceria” fue el sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Prandi para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista la pareja de Emanuel Ortega se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 8 mil corazones.