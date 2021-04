Innovador y delicioso: bowl hawaiano de langostinos ¡en 4 pasos!

Muchas veces buscamos alternativas rápidas y saludables para poder salir del paso. Además, queremos que sean recetas ricas y nutritivas. No siempre es fácil lograr un platillo que combine todos los grupos alimenticios que necesitamos ingerir. Entonces, ¿Cómo hacemos para comer variado,saludable y delicioso? El Poke bowl hawaiano es la mejor opción, esta receta no solo va a llamar tu atención por los colores de sus ingredientes, si no por lo explosiva que es la combinación de sus sabores.

Los Poke bowls son ensaladas que, en general, llevan algún ingrediente del mundo marino, como pescado o langostinos, acompañado por arroz, vegetales y salsas. Es un plato que ofrece presentaciones muy diversas, ya que puede ser vegetariano o no, con arroz o sin arroz y con pescado crudo o cocido. Es un plato tradicional hawaiano que tenía como objetivo otorgar energía y ligereza a los pescadores. Con la globalización de esta receta, se han ido agregando ingredientes diferentes a los tradicionales como tomates y maíz.

Hoy te traemos la receta de este Poke bowl hawaiano de langostinos para que disfrutes como tu lo desees.

Ingredientes:

3 langostinos cocidos grandes

cocidos grandes 300 g de arroz

1 aguacate

remolacha rallada

1 cebolla morada pequeña

tomates cherry

pimiento amarillo en tiras

brotes verdes

4 cucharadas de salsa de soja

jengibre fresco rallado (unos 2 cm)

semillas de sésamo tostadas

Procedimiento:

Pela los langostinos cocidos y córtalos en pedazos. Ponlos en un bowl junto a la salsa de soja, el jengibre y mezcla bien para dejarlos marinarse.

Cocina el arroz de manera habitual, solo ponle sal al agua y cuando esté listo, reserva.

Corta los aguacates en rodajas, los tomates pequeños y los pimientos en tiras.

Coloca en la base de un plato profundo el arroz y sobre el los langostinos, los aguacates, los tomates, los pimientos y los brotes verdes. Espolvorea con semillas de sésamo y sirve.

