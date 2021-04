Incestuosas: las más extrañas e inapropiadas relaciones familiares de famosos

La familia es el vínculo primario de toda persona, y aunque la mayoría de las veces compartimos lazos de sangre con nuestros seres queridos, esto no asegura el tener una excelente relación. Así como hay familias que son muy cercanas ya que se apoyan mutuamente, hay otras cuya relación es distante. Por otro lado, también hay otras personas cuya relación con algún familiar es considerada extraña o poco común, esto también ocurre entre las celebridades cuyas raras relaciones familiares se han hecho públicas como el caso de Angelina Jolie y su hermano

Comenzando por Khloé Kardashian y Rob Kardashian los hermanos de la dinastía Kardashian Jenner quienes al parecer tienen una relación fraternal demasiado cercana. Khloé, personalidad de los medios y modelo, y Robert, hombre de negocios y personalidad de la televisión, saltaron la fama al ser parte del programa de reality show estadounidense “Keeping Up with the Kardashians” en el cual los hermanos comparten todo acerca de su vida privada. Fue en uno de los episodios del programa en el que ambos dijeron que debían 'acostarse' e incluso tiempo después, Rob Kardashian publicó una foto de lencería que le había comprado a su hermana.

Imagen: La Parada Digital

Siguiendo con la extraña reacción padre e hija encontramos a Donald Trump e Ivanka Trump. Donald, ex presidente de los Estados Unidos es criticado por llevar con su hija una relación algo perturbadora para los ojos de los demás ya que decir que su relación es inapropiada es poco. Esto se debe a que Donald y su hija siempre han tenido un contacto físico que puede malinterpretarse, además de que él mismo ha tratado como un objeto a su hija en muchas ocasiones.

Imagen: Pinterest

Luego tenemos a otra perturbado relación fraternal ya que Angelina Jolie y su hermano James llevan las demostraciones de afecto a los extremos. Si bien los hermanos suelen darse abrazos como muestra de cariño, no es común que suelan besarse y mucho menos en la boca. Sin embargo al parecer para Angelina esto es algo común ya que en más de una ocasión ha dado de qué hablar ya que sin pudor alguno se besaba apasionadamente en público con su hermano James.

Imagen: Infobae

Por último tenemos al famoso Woody Allen y a Soon Yi. Woody, director de cine, escritor, actor y comediante estadounidense; lleva con su hijastra una extraña relación paternal ya que al parecer se enamoró de ella. Soon Yi era hijastra de Allen por ser hija adoptiva de su matrimonio anterior, sin embargo, cuando la joven cumplió sus 22 años, ambos declararon que se encontraban en una relación amorosa. Por si fuera poco, tiempo después pasaron de ser padre e hija a ser marido y mujer ya que la pareja contrajo matrimonio.