El difícil momento que atraviesa la Jirafa de 'Betty la fea'

Más de dos décadas pasaron desde que se emitió la telenovela colombiana Betty, la fea. Sus desopilantes personajes acapararon la atención de miles de televidentes y no hay quien no los recuerde con cariño. Los actores adquirieron una importante popularidad y se ganaron un importante lugar en sus corazones.

Marcela Posada es quien le dio vida a Sandra Patiño o mejor conocida como "la Jirafa" por su estatura. A pesar de tener un cuerpo esbelto y ser muy simpática, pertenecía al Cuartel de las feas por su mal gusto al momento de vestirse y porque su altura espantaba a los hombres. Hoy, la actriz se encuentra viviendo un difícil momento en su vida y decidió compartirlo con sus fanáticos a través de las redes sociales.

"Aquí donde me ven ando con la pensadera. Hace unos días conté que se me han reventado mis dos prótesis de senos el año pasado y por motivos de pandemia no me he podido retirar los implantes y estoy buscando un cirujano que se tome la molestia de dejarme libre de ese problemita", redactó.

"¡Oh! Y ahora… ¿Quién podrá defenderme?", cerró la publicación utilizando la icónica frase del Chapulín Colorado, el querido personaje creado por el gran Roberto Gómez Bolaños.

Sus seguidores le dejaron buenos deseos en los comentarios. "Ojalá puedas encontrar pronto al cirujano que resuelva tu problema y quedes libre las prótesis. Un abrazo y que Dios te bendiga mucho", "Marcela, estoy preocupado por usted, voy a pedir mucho a Dios que llegue pronto un médico que pueda ayudarle y sanar pronto...", "Eso es tremendo riesgo para ti salud. Espero que encuentres quien evite que esto pase a mayores", comentaron algunos de ellos.