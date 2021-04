Asombroso test: elige una corona y descubre cómo te ven los demás

Los test de personalidad están causando sensación en Internet por sus asombrosos resultados. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y los usuarios hallaron en estos retos una gran alternativa para combatir el aburrimiento. Aquí te proponemos uno que te sorprenderá con lo que diga sobre ti de una manera muy rápida y sencilla.

Lo único que debes hacer es elegir una de las coronas que te dejamos a continuación. Hazle caso a tu intuición y selecciona la que más te gustó a primera vista. No pienses mucho tu respuesta. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Corona 1: los demás te ven como alguien muy duro que busca constantemente confrontar. No tienes problema en decir lo que piensas y, por lo general, lo haces sin filtro y esto no es del total agrado para mucha gente. No sueles perdonar con facilidad. Tu enojo e ira, con frecuencia, te dificultan alcanzar tus metas. Debes aprender a relajarte.

Corona 2: eres alguien que se deja guiar por sus sentimientos y por momentos, eres irracional e impulsivo. Si bien es bueno hacerle caso a la intuición, un poco de racionalidad nunca viene mal. El miedo muchas veces te paraliza y no te permite avanzar. Los demás te ven como una persona frágil.

Corona 3: eres una persona que disfruta de la soledad. Los demás te ven como alguien frío. Debes aprender a abrir tu corazón y entender que no todos son tan malos como piensas. Crees que tus pensamientos son los únicos válidos y que tu tienes todas las respuestas. Escuchar las opiniones de los demás es importante y te ayudará a crecer.

Freepik

Corona 4: te destacas por ser una persona ególatra y los demás lo saben. Por momentos te encuentras tan enfocado en ti mismo que no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Tu familia es un pilar muy importante en tu vida y tratas de cuidarlos y protegerlos. Sin embargo, a veces eres muy superficial y te olvidas de sus intereses para prevalecer los tuyos.

Corona 5: eres un líder innato y te encanta dar órdenes. No sueles delegar obligaciones porque temes que los demás no lo hagan igual que lo harías tu. Los demás te ven como una persona testaruda. Debes aprender a relajarte y entender que no se puede tener el control de absolutamente todo.

Corona 6: los demás te ven como una persona perezosa. No tienes mucha iniciativa para concretar proyectos y te apoyas en tu círculo más íntimo para que te empujen a salir adelante. Eres muy capaz e inteligente, pero te falta fuerza de voluntad para generar por ti mismo las cosas.