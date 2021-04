Transparente: Natalia Oreiro demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Natali Oreiro confirmó que se incorporará a los ensayos para el inminente rodaje de “Santa Evita”, la miniserie inspirada en la célebre novela de Tomás Eloy Martínez. El equipo es un verdadero lujo. El showrunner y director de los primeros capítulos será el colombiano Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez, y los otros serán dirigidos por Alejandro Maci (En terapia; Los que aman odian). El elenco incluye a figuras como Darío Grandinetti, Ernesto Alterio y Francesc Orellá, célebre por su papel de profesor en Merlí.

“Es muy difícil prepararse para un papel así. Lo primero que me aparece es una mezcla de pánico y agradecimiento. Hace bastantes años, en dos oportunidades diferentes, estuve cerca de encarnarla y no me animé. Lo vi como algo inabordable para mí. Cuando me ofrecieron participar del casting para este proyecto, me pareció diferente y me atreví a hacerlo. El casting era en octubre y yo elegí ir el 17. No creo que lo haya elegido por la fecha, pero creo que la energía confluyó. Ellos venían buscando otra cosa” indicó Natalia sobre como se prepara para dicho papel, para una reciente entrevista para el sitio La Nacion.

En las últimas horas, Natalia Oreiro publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. En las mencionadas pics se puede ver a la oriunda de Villa del Cerro, Montevideo, Uruguay desplegando toda su belleza a la orilla del mar luciendo una camisa de tul estilo romántica en color natural con una falda plizada su cabello suelto y un delicado make up.

“Dos opciones: 1- Mirando al horizonte buscando mis sueños 2- Me duele la cabeza de pensar que pongo en el feed #natyflogger 🤣” fue el sencillo y corto texto que eligió Oreiro para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Ricardo Mollo recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 33 mil corazones. Sin dudas la protagonista de “Gilda, no me arrepiento de este amor” es una de las celebridades preferidas de las comunidades virtuales.