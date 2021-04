TikTok: el video de Jennifer Lopez a la orilla del mar que se volvió viral

Jennifer Lopez recibió grandes halagos de parte de dos ex parejas en una reciente nota de portada para la revista InStyle. En la publicación se destaca los 30 años de trayectoria de la “Diva del Bronx” que se mantiene muy vigente en la actualidad tanto en la música como en el cine.

“¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003?” preguntó Ben Affleck resaltando la belleza de su ex pareja. “Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio” y “Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece” concluyó el también guionista.

“Lo que pasa con Jennifer es su capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan” y “Antes incluso de que ella plantee una idea, la ha visualizado miles de veces. Y si alguien dice que podría no ser la mejor idea, ella dirá ‘simplemente no lo ve todavía’. Nueve de cada 10 veces, lo logrará. Es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La trabajadora más dura que he conocido “, exclamó Marc Anthony, quien estuvo casado con Jennifer Lopez de 2004 a 2014.

En las últimas horas se ha hecho viral un video en TikTok que tiene como protagonista a JLo. Ella misma compartió en su cuenta oficial de la plataforma de origen chino una grabación de la mencionada producción para la revista InStyle. En la misma podemos observar a la actriz y cantante de 51 años posando a la orilla del mar con una camisa de color nude, un cinturón negro y ropa interior de encaje del mismo tono. Además, complementó su look con accesorios de color dorado y un delicado make up.

Instagram: JLo

El video de TikTok de Lopez ya superó la barrera de los 7.1 millones de reproducciones y miles de likes de parte de sus fans. La intérprete de “On the Floor” decidió utilizar la canción “Telepatía” de Kali Uchis para acompañar su grabación.