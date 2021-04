Lady Di: la historia detrás del icónico corte de pelo de la princesa

Lady Di supo ganarse el corazón de Inglaterra y de gran parte del mundo con su personalidad y sus actos solidarios. Dueña de una gran sonrisa y una impoluta belleza la royal se convirtió en la princesa del pueblo e inspiró uno de los cortes de cabellos más populares de la década del ’90.

“El corte de pelo de Lady Di” fue un pedido corriente en las peluquerías durante casi una década. La razón de ello la tiene el reconocido estilista Sam McKnight que, tras trabajar con la consorte durante una producción de fotos, a cargo de Patrick Demarchelier, para la revista Vogue, la cual cambió su look para siempre.

El estilista no tenía ni idea de a quién iba a peinar aquel día. Le habían dicho que sería “alguien importante” y en su mente se imaginó al entonces primera ministro de Reino Unido, Margaret Thatcher. Esto mismo se encuentra detallado en su libro “Hair by Sam McKnight”.

Fuente: EFE

“Esta rubia de piernas largas vino brincando escaleras arriba, nos sonrió y consiguió que todos nos derritiéramos, ella era la princesa Diana” inició Mcknight con su relato sobre aquella memorable jornada. De la mencionada sesión fotográfica surgió una de las fotos más emblemáticas de Lady Di en la que se la puede ver sonriendo con una tiara en la cabeza. “Hice que pareciera más corto (su pelo) debajo de la tiara; lo fingí un poco” continuó el estilista.

Ese radical cambio de look enamoró a Diana quien quiso perpetuar su imagen de rebeldía, modernidad y frescura. Al terminar la sesión de fotos, Diana le consultó que qué haría con su pelo si le dejaran hacer cualquier cosa. A lo que Sam respondió “Lo cortaría todo y volveríamos a empezar”, le respondió. Y entonces ella le dijo: “vale, ¿por qué no me lo cortas ahora?”. “Así que lo corté y nunca miramos atrás”. Así fue que nació uno de los cortes más elegantes, andróginos y empresariales femeninos de hace 30 años.