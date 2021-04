"Hola bebé": la foto de la China Suárez que se llenó de halagos

Eugenia Suárez, o más conocida como La China Suárez, se muestra muy activa en sus redes sociales. Diariamente sube nuevo contenido que acapara la atención de sus fanáticos. Algunos días atrás vivió uno de los momentos más difíciles para cualquier persona: perdió a una de sus amigas más íntimas, Sofía Sarkany. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la joven diseñadora con una serie de fotografías, videos y una desgarradora carta.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite", comenzó su escrito.

"Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver", continuó con respecto a sus hijos.

"Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", cerró junto a un divertido clip de la hija del reconocido diseñador de zapatos bailando al ritmo de la música.

En las últimas horas, volvió a llamar la atención de sus fanáticos con una publicación. En esta oportunidad lo hizo con una fotografía suya junto a Amancio, su hijo menor fruto de su amor con Benjamín Vicuña. "Hola bebé", escribió junto a la instantánea que se llenó de halagos.

"Todos tus hijos son increíblemente perfectos", "Cómo podés tener esa cara y ese bebé, por favor", "Cuánta perfección en una foto", "¿Cómo hacés bebés tan lindos?", "Hermosos", "Me muero del amor", "De otro mundo", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.