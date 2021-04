Nutritivo y saludable: tomates acordeón en ¡3 simples pasos!

Existen muchas maneras de introducir platos saludables, a veces es necesario buscarle una alternativa a la típica ensalada. Te proponemos esta receta fácil, fresca, saludable y sobre todo, rápida de hacer. Te va a servir como acompañamiento o plato principal y puedes variar los ingredientes del relleno.

Para esta receta, deberemos preparar un pesto clásico con albahaca, ajo, parmesano, piñones y aceite. Para el pesto utilizamos solo un diente de ajo, al cual puedes removerle la parte interior para que no pique tanto. También puedes prepararlo sin ajo. Un consejo es que los tomates sean carnosos para que puedan mantener el porte y la forma al armarlos y que no pierdan el sabor. Prueba a cortar los pedazos de queso del mismo grosor que las rodajas de tomate y ten cuidado de no rebanar el tomate hasta el fondo o se desmontaría.

Ingredientes:

4 tomates

2 bolas de queso mozzarella

hojas de albahaca fresca

50 gramos de queso parmesano rallado

50 gramos de piñones

1 diente de ajo pelado

50 mililitros de aceite de oliva

piñones tostados para decorar

sal

Procedimiento:

Primero, prepararemos el pesto. Colocamos las hojas de albahaca en un vaso de batidora, junto con el parmesano rallado, el ajo, los piñones, el aceite de oliva y una pizca de sal. Triturar hasta conseguir una textura uniforme.

Lava los tomates, corta el rabito y rebánalos con cuidado de no llegar hasta el final, para que quede abierto.

Corta las mozzarellas a láminas, distribuye el queso en los espacios. Adereza con sal y pesto, reparte piñones y hojas de albahaca.

