Jimena Barón calienta las redes con encendidas fotografías

Su nombre completo es Jimena Valentina Guevara Barón, mas conocida como Jimena Barón volvió con todo posando con un sensual conjunto de ropa interior, de color nude en la parte de arriba y la de abajo de animal print. Como siempre se luce muy atractiva y su cuerpo parece tallado.

La cantante y modelo se había alejado del ojo público cerrando sus redes sociales, pese a que por este medio concentra un gran poder de convocatoria. Tan solo su cuenta en la red social Instagram, donde figura bajo el pseudónimo artístico J MENA, cuenta con casi 6 millones de fieles seguidores; fue por esta misma plataforma que decidió compartir las encendidas instantáneas.



Recordemos que estuvo hasta no hace mucho con el presentador y locutor Luis López, más conocido por el pseudónimo de “El Tucu López”. Él pronto debutará al igual que su ex novia en el nuevo segmento de ShowMatch, La Academia, conducido por Marcelo Tinelli. La actriz al respecto de su relación con el locutor dijo: “Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem y está todo bien”. Así las cosas, ella está tranquila y lo está pasando bien sola o en pareja. Siempre luce muy fresca y al natural, no con mucho maquillaje y siempre mostrando su hermoso cuerpo.

La noticia de la ruptura de la pareja -Jimena Barón vs Tucu Lopez- se conoció el primero de abril, el locutor dijo: “La pareja se había disuelto varios días antes. Nos separamos hace un mes más o menos’”. Y luego agregó, con respecto a dar la noticia o no: “No me pareció oportuno, la verdad”, dijo López, y explicó: “Yo no quise contarlo antes porque sabía que sacaba su tema y volvía a las redes”.

Reapareció en las redes para presentar su nuevo tema musical que se llama “Flor de involución” en el que habla de que el tiempo ha pasado y ella no es la misma. La última vez que Jimena Barón había aparecido en internet había sido el 13 de julio pasado y desapareció tras un repentino y fugaz regreso con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo.

Recordemos que hace unas horas Daniel Osvaldo fue visto con Giannina Maradona y fue ella quien precisamente posteo unas fotos en su red social en la que se puede ver junto al ex- futbolista devenido en cantante, quién despertó su pasión por la música cuando mantuvo una relación con la cantante Militta Bora, con quien se hicieron juntos un tatuaje.