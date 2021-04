Gwyneth Paltrow es humillada en TikTok

La hija de Gwyneth Paltrow, Apple de 16 años, mostró a su mamá realizando su rutina de cuidado de la piel de su rostro. La verdad es que viéndolas a ambas parecen más hermanas que madre e hija, entre el color de cabello, el color de sus ojos y su cara angelical parecen dos gotas de agua. Haciendo caras mientras la actriz explica como hacerlo, se puede ver a ambas en un simpático TikTok.



Apple Martin de 16 años es hija de Chris Martin, cantante de Coldplay, y Gwyneth Paltrow, no cabe duda que será una una estrella en algún momento. Con respecto a su madre dice: “Primero, mi mamá bebe su Goop Glow Superpowder y no come más que dátiles y mantequilla de almendras”, afirma la adolescente al contar lo que está haciendo su madre en el video.



Luego agregó: "Supongo que Goop Glow es parte de su limpieza, en la que ha estado desde el día que nací, aparentemente". Cabe aclarar que es una dosis de ingredientes que sirven de apoyo para el cuidado de la piel del rostro. Este suplemento tiene un sabor Naranja-limón y toma color amarillo cuando se mezcla con agua.



La adolescente agregó: “Simplemente se pasea por el baño, poniéndose millones de productos Goop Glow para su piel radiante. Luego se pone a trabajar, haciendo más óvulos vaginales. Y velas, también velas vaginales y perfumes vaginales. Todo lo que sea vagina ", en tono de broma.

Imagen: El País



Apple dice de su madre que está obsesionada con esos productos; pero luego le dio su aprobación, ella explicó: “Realmente le da a tu piel este brillo increíble. Como tengo la piel muy seca, Glow Lotion es muy agradable. Me mantiene hidratada pero no es graso, es super ligero”.

Imagen: US Weekly



Gwyneth Paltrow también comparte un hijo con Chris Martin llamado Moses de 14 años. La actriz ha explicado en su momento que consideraba un fracaso ruptura con el vocalista de Coldplay después de 11 años juntos y dice que mantener una relación de amistad con su ex-pareja se convirtió en su prioridad.



La actriz de “Shakespeare Apasionado” ha dicho: "El patriarcado en sí se siente como si se estuviera resquebrajando y comenzando a abarcar una variedad mucho más amplia de voces, razas y géneros". Y añadió: “Para cuando mi hija esté en la fuerza laboral, esas chicas no lo tolerarán. Cuando veo a mi hija con sus amigas, se sienten tan empoderadas. Tienen, y me refiero a esta palabra de la mejor manera posible, un sentido de derecho que es hermoso. No está estropeado, [ellas] están aquí por lo que los chicos también van a conseguir. Me parece muy alentador que todos parezcamos ir juntos en esta dirección ".