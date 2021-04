Brenda Gandini rompió en llanto en el programa de Andy Kusnetzoff

Brenda Gandini nació en Cipolletti, Argentina un 8 de agosto de 1984. Anoche estuvo en el programa "PH Podemos Hablar" y entre lágrimas, contó sobre su dura adolescencia sin su madre y recordó cuando vivía en el sur junto a su padre Carlos Gandini. Dijo que la relación con su mamá comenzó recién cuando ella tenía 18 años.

Ante la petición del conductor de PH, Andy Kusnetzoff, de que pasaran al punto de encuentro quienes "después de grandes comprendieron a sus padres". Brenda dio un paso adelante y dijo: “De grande lo entendés” y agregó: "No viví con mi mamá hasta los 18 años, después me vine a Buenos Aires a vivir con ella" reveló la modelo, y explicó que fue por elección porque "estaba muy feliz en el Sur con mi padre y con Pato".

Brenda también dijo: “Hoy siento, mirándolo a la distancia, que uno hace lo que puede y hasta donde puede. Hay que ver qué historia trae cada uno. Nuestros padres vivieron otra historia". La actriz dijo esto respecto de por qué su madre Daniela Cardone no estuvo con ella en su adolescencia y lo que le costó comprender esa situación.

Imagen: Instagram Brenda Gandini

En relación con la pregunta que le hiciera Andy Kusnetzoff sobre qué había sentido al estar lejos de su madre dijo: "No podía entender por qué mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo 'qué bueno que no estuvo en la casa conmigo' y que hizo lo que quiso". añadiendo: "Si sos madre, tenés que ser madre consciente y querer serlo".

Imagen: Pronto

Más tarde Brenda Gandini agregó entre lágrimas: "Nosotras nos encontramos de grandes, no tuvimos la convivencia. Cuando sos adolescente, chica, tenés muchos mambos con tu familia y te guardás un montón de cosas. Hoy mirándolas a la distancia digo qué bueno que me tocó esta historia".