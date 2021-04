Aprende a educar a tu gato para que sea disciplinado con este método

Hay algunas diferencias entre educar a un gato y a un perro. Pero la principal es que tu gato obedecerá según el premio que reciba, puede ser algo comestible o un juguete; en cambio tu perro obedecerá no solo por el premio sino también por su actitud dócil y la dependencia a su dueño que siempre lo lleva a buscar su aprobación.

Al igual que sucede con el perro, debemos ser partidarios de la educación en positivo; es decir sin castigo, ya sean físico como golpes, o verbal. Lo adecuado es premiar la buena conducta y castigar con la indiferencia, apartando la mascota de tu lado y del resto, haciéndole saber que si no respeta las reglas no será tratado con equidad y perderá todos sus beneficios. Además debemos reforzar su conducta diciendo no a lo que no queremos que nuestra mascota haga.

En caso de los gatos lo ideal es que respeten unas reglas mínimas de convivencia, como no robar comida, no orinar en cualquier lado, no limarse las uñas en el sofá, debes reprenderlo echándole agua con un rociador o haciendo un ruido fuerte que llame su atención.

Imagen: El Español

Para dar órdenes del tipo que venga cuando lo llames o que se siente es preciso armarse de mucha paciencia. Usa palabras cortas para dar la orden, premiarlo cuando tu gato haga lo que le pediste. Es básico practicar unos minutos todos los días.

Imagen: El Confidencial

Una vez que hemos logrado este primer paso es importante que lo premies con un bocado que sea delicioso y de buena calidad, es decir que tenga un perfil nutricional. Nada de snacks que dañan su salud. Vienen algunos nutritivos y muy deliciosos de sabor salmón con omega 3 cocinados al horno, no llevan azúcar y su contenido es beneficioso para la piel y el pelaje. Otros de pescado, son barritas con un 95% de carne de pescado. Algo sabroso y saludable.