Revivió la polémica: Zendaya es destrozada por su cabellera rizada en los Oscar

Zendaya Maree Stoermer Coleman, más conocida como simplemente Zendaya, es una actriz, cantante y productora estadounidense. La actriz comenzó su carrera como modelo infantil y bailarina de respaldo hasta que dio su gran salto a la fama como chica Disney con su papel de “Rocky Blue” en la comedia infantil “Shake It Up” en el año 2010 a 2013.

Desde su aparición en Disney, la carrera de Zendaya despegó llevándola a participar en la decimosexta temporada de la serie de competencia “Dancing with the Stars”. Posteriormente, de 2015 a 2018, produjo y protagonizó “KC Undercover”, donde interpretó a la espía “KC Cooper”. Finalmente fue su increíble actuación como adolescente que lucha contra la adicción a las drogas la serie de drama producida por “HBO”, “Euphoria”, la cual la llevó a convertirse en la ganadora más joven del “Premio Emmy” para la mejor actriz en una serie dramática. No obstante la actriz ya había pisado con anterioridad una alfombra roja y en el año 2015 durante la entrega de los "Premios Oscar” donde fue duramente criticada.

Recientemente, Zendaya habría recordado el mal momento que transito durante la gala de premiación de los Oscar en el año 2015. En aquella oportunidad, la actriz acudió a la premiación con un increíble look que mostraba su cabello “al natural” es decir un estilo afro. Esta elección de peinado fue disparador de múltiples bromas y la llevó a ser víctima de burlas. La mayor burla vino de parte de la copresentadora de “Fashion Police-2, Giuliana Rancic quien se burló duramente del cabello de Zendaya.

Giuliana Rancic habría dicho que el peinado tradicional africano hacía que Zendaya luciera como si “Oliera a aceite de pachulí o hierba”. Al respecto la actriz comentó “Así es como ocurre el cambio y me hizo pensar, ‘¿Cómo podría tener siempre un impacto duradero en lo que la gente ve y se asocia con la gente de color?'”. La gran cantidad de comentarios ofensivos llevaron a Zendaya a recurrir a Instagram para una larga réplica. Cinco años después del suceso, Zendaya recordó su aflicción por lo cual afirmó : “Yo usé mi cabello en la alfombra roja de los Oscar fue para mostrarlos de manera positiva, para recordarle a las personas de color que nuestro cabello es lo suficientemente bueno”.

Imagen: Grazia

Posteriormente, Zendaya dijo: “Alguien dijo algo sobre mi cabello en los Premios Oscar que me dejó asombrada. No porque me gustaran las críticas de atuendos favorables, sino porque me golpearon con insultos ignorantes y pura falta de respeto”. “Ya existen duras críticas al cabello afroamericano en la sociedad sin la ayuda de personas ignorantes que eligen juzgar a los demás en función de los rizos de su cabello” finalizó con determinación. Finalmente Rancic se disculpó vía Twitter con la actriz por el gran disgusto causado y también lo hizo en su programa al aire .