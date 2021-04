Dulce tentación: prepara unos deliciosos bombones de chocolate y maní ¡ tipo Marroc vegano!

El bombón Marroc es una golosina originaria de Argentina. Es un bombón de varias capas que tiene chocolate negro, chocolate blanco y maní. Es un éxito que satisface hasta los paladares más exigentes ya que su presentación en pequeños cuadraditos hace que sea consumible en cualquier momento del día. Hoy, te presentamos la adaptación de esta receta de Marroc con ingredientes totalmente veganos.

Con respecto a los ingredientes que vamos a utilizar, puedes usar cualquier tipo de chocolate siempre y cuando no tenga leche. Lo recomendable es usar un chocolate al 70%. La mantequilla de maní más recomendable es aquella que no tiene ningún agregado artificial. Podes hacerla en casa tostando maníes y procesando hasta formar una pasta. La leche que utilizaremos es vegetal, puedes utilizar leche de coco en polvo como dice la receta, o cualquier leche vegetal. Es mejor en polvo que líquida como para no afectar la textura del chocolate, pero si no, líquida está bien. Manteca de cacao para el chocolate blanco vegano y azúcar glass a gusto.

Ingredientes:

200 grs. de chocolate puro 70% cacao (100 grs. por capa)

puro 70% cacao (100 grs. por capa) 15 grs. de leche de coco en polvo (5 grs. por capa)

30 grs. de azúcar glass (5 grs. por capa negra, 20 grs. para la capa blanca)

1 cdita. de extracto de vainilla

120 grs. de manteca de maní (40 grs. por capa)

80 grs. de manteca de cacao (para la capa blanca)

Procedimiento:

Para la primera capa, fundir 100 grs de chocolate negro a baño maría. Agregar la leche de coco en polvo, el azúcar glass y la manteca de maní. Mezclar todo bien y agregar todo a un molde de aproximadamente 18cm x 8 cm previamente cubierto con papel film. Llevar a la heladera hasta que se solidifique.

Para la segunda capa, fundimos la manteca de cacao y la mezclamos con la leche en polvo, el azúcar glass y la vainilla. Mezclar y refrigerar por 10 minutos. Ponemos la preparación sobre la capa previa ya sólida. Llevar a la heladera.

Para la tercera capa, repetimos los pasos de la primera capa. Volcamos la preparación en el molde sobre las dos capas previas. Llevamos a la heladera hasta solidificar.

Desmoldar, antes de cortar dejar atemperar a temperatura ambiente así no se quiebra el chocolate.

