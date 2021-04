Game of Thrones: Natalie Dormer dio a luz en secreto y lo ocultó por meses

Natalie Dormer es una actriz inglesa de 39 años conocida por darle vida a Margaery Tyrell en la serie de HBO -quizás la más popular a nivel mundial- “Game of Thrones”. La actriz habría ganado gran reconocimiento previamente por su papel de Anne Boleyn en la serie de Showtime "The Tudors” en el año 2008, por la que fue nominada a dos premios “Gemini” a la mejor interpretación de una actriz principal en una serie dramática. Actualmente Natalie es muy querida por sus fans aunque esta suele mantener un perfil bajo, tan bajo que hasta ocultó un embarazo.

El debut en el escenario de Dormer fue en el “ Young Vic” en 2010 en la obra “Sweet Nothings”. También interpretó a la duquesa de York en la película “WE” de Madonna y a la soldado Lorraine en “Captain America: The First Avenger” en el año 2011. Posteriormente, en el año 2012, la actuación de Dormer en “After Miss Julie” obtuvo un gran reconocimiento. Sin embargo el papel fundamenta de su carrera llegó con la serie “Game of Thrones” en el año 2012 hasta el año 2016.

La gran y talentosa actuación de Natalie Dormer en “Game of Thrones”, logró que ganara un premio “EWwy” , un premio “Empire” y el ser nominada a dos premios “Screen Actors Guild Awards” en 2014 y 2015. Luego de su gran éxito, Natalie ha interpretado a Irene Adler en la serie de CBS “Elementary”, la rebelde Cressida en las dos últimas películas de “Los juegos del hambre” y a Sara Price / Jess Price en “The Forest”. No obstante, a pesar de ser una actriz sumamente reconocida, ella prefiere no utilizar las redes sociales ya que le preocupa ser citada incorrectamente.

Dormer también ha trabajado como escritora ya que coescribió la película “In Darkness”, estrenada en julio de 2018, con su ex prometido Anthony Byrne. Sobre esto, cada uno describió el escribir juntos como "desafiante". Tristemente, la película fue duramente criticada por escenas de "desnudez gratuita" y la pareja se separó. Actualmente, y desde el año 2018, Natalie se encuentra en una nueva relación con David Oakes.

Imagen: Screen Crush

David y Dormer se habrían convertido en padres y lo habrían mantenido en secreto hasta abril de este año. Al respecto la actriz reveló que había dado a luz a una niña en enero. La estrella de "Game of Thrones" dijo: "Es lo mejor que se puede hacer durante una pandemia, quedar embarazada y tener un bebé". Dormer, dijo que la maternidad ha puesto su mundo y el de su pareja patas arriba en tres meses. “Es una alegría absoluta, pero nunca más me voy a quejar de las horas de rodaje porque la falta de sueño es otra cosa”, comentó Dormer.