Radiante: Jimena Barón demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

Jimena Barón reveló el contenido de sus mensajes de WhatsApp con Cachete Sierra. El campeón del Cantando 2020 reveló que se comunicaba con la jurado de La Academia 2021. En ese entonces, no indicó el contenido del chat con su colega.

Jimena fue consultada por sus mensaje con Cachete y no dudó en revelar el contenido de ese intercambio virtual: “Porque él me lloriqueó por WhatsApp. Primero se hizo el amigo y después me dijo 'mi rodilla...'. Y yo le dije 'no, excusas, no'. Tu problema en la rodilla es tuyo” y “No empecemos. Ensayá. No vengas con estas cosas de que yo tenga que amor extra, porque no va. Yo soy exigente conmigo y lo voy a ser con los demás" finalizó la actriz y cantautora de 33 años.

Este miércoles, Jimena Barón compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la intérprete de “Se Quema” desplegando toda su belleza en la habitación de su hogar, luciendo un conjunto de ropa interior de encaje y su cabello suelto.

“Miércoles” fue el corto y sencillo texto que eligió de epígrafe Barón para acompañar su reciente y osada instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 241 mil corazones. Además, esta publicación recibió miles de comentarios de parte de sus seguidores, la mayoría fueron mensajes de cariño y halago hacia su esbelta figura física.