Jesica Cirio al rojo vivo con un osado look deportivo

Jesica Cirio reveló en el programa de “La peña del Morfi” la pelea que tuvo con su marido, Martín Insaurralde, durante el momento del parto de su hija Chloe. “36 horas es un montón y yo que creí que había sido una eternidad lo mío. Lo tuyo fue tremendo” indicó la blonda tras escuchar el maratónico parto de Paula Chaves.

“¡El hombre no sabe qué hacer! El mío se quedaba callado y yo le gritaba ‘¡andate de acá, déjame sola!’. ‘Dejame en paz, no te quedés ahí mirándome”, le decía”, contó, entre risas. “No quería nada, pero que tampoco esté así” confesó entre risas Jesica.



En las últimas horas, Jesica Cirio publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza a la orilla del mar para una producción profesional de fotos para una reconocida marca de ropa. La presentadora de televisión lució una bikini estampada, lentes de sol oscuros, su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

“Momento selfie antes de tomar mi batido de @ampkprotein 💁🏼‍♀️ Consumo esta proteína casi todos los días como una chocolatada, ya sea después de entrenar o como colación! Es de origen vegetal y súper rica 😋” fue el simple y promocional texto que eligió Cirio de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

Como era de esperarse este video que tiene como principal protagonista a esposa de Martín Insaurralde se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 380 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su figura física.