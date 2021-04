Preciosa: Carmen Villalobos arranca la semana con el pie derecho y lo enseña en las redes

Carmen Villalobos es una especialista a la hora de llamar la atención de los internautas en las redes sociales. Son más de 17 millones de personas quienes la siguen en la web y están pendientes de cada paso que da. Sus publicaciones son furor y se llenan de elogios y comentarios.

Con una serie de postales desde Nueva York, la colombiana más querida de todas, le dio inicio a la última semana de abril del 2021 y enamoró a sus fanáticos. "Arrancando esta súper semana con pie derecho mi gente bonita", comenzó diciendo junto a las instantáneas en las que se la ve con un hermoso look total black.

"Vamos con toda la actitud a seguir cumpliendo nuestros sueños, no te desmotives, no desfallezcas, no permitas que nada ni nadie te diga que no puedes. Ningún camino es fácil, pero disfruta tu proceso, por es solo tuyo. De nadie más. Besotes", finalizó la publicación que alcanzó más de 200 mil 'me gusta'.

Los mensajes, por supuesto, no tardaron en aparecer: "¿A ti quién te hizo tan hermosa?", "Bella Carmen", "Lo preciosa que te ves", "Soy fan de tus outfits", "Amo estas fotos", "Reina", "Tus palabras siempre son tan inspiradoras Carmen, de verdad eres una inspiración. Feliz semana bella".

En pocos días Villalobos debutará en la pantalla chica como antagonista en Café con aroma de mujer y sus fanáticos esperan ansiosos, al igual que ella, el gran momento. Recientemente salió a la luz el trailer de la tira y fue furor en las redes. Junto a ella en el elenco están Laura Londoño, William Levy, Diego Cadavid y Mabel Moreno, entre otras exitosas figuras colombianas.