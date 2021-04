Desde la cama y a cara lavada, Sol Pérez compartió un anuncio con sus seguidores

Desde que irrumpió en los medios, la popularidad de Sol Pérez no paró de ir en ascenso. Su cuenta de Instagram es un claro ejemplo de ello: la siguen cerca de seis millones de personas que llenan sus publicaciones de comentarios y 'me gusta'. Sus inicios como la "chica del clima" le abrieron muchas puertas y hoy, está participando en uno de los programas más visto de la televisión argentina.

El pasado domingo, la blonda retornó a MasterChef Celebrity luego de una gala de "revancha" para los concursantes que ya habían sido eliminados de la competencia. Ahora, debido a su vuelta a las cocinas más famosas es que la joven de 27 años de edad dijo presente en el ciclo que conduce Florencia Peña en Telefe.

Por ello, esta mañana, con un pequeño clip desde su cama y a cara lavada, la mediática anunció su presencia en el magazine del canal de las tres bochas. "Buen día a todos, ¿cómo están? Quería decirles que hoy los voy a ver en Flor de Equipo. No se lo pierdan por Telefe porque va a estar buenísimo", expresó frente a la cámara.

Pérez había sido eliminada de reality culinario luego de haber realizado un plato con muchos errores. "Gracias a todos. Soy re exigente conmigo. Laburo mucho. No me gusta que nada me salga mal. La cocina es un mundo que nunca había estado. Aprendí un montón", dijo en aquél entonces con lágrimas en los ojos antes de salir por la puerta grande.

Su preparación había sido un besugo confitado con batata y ensalada de espinaca, durazno y vinagreta de pera. Según el exigente jurado, el pescado no estaba bien cocido. Ahora, después de una intensa semana con muchos desafíos terminó siendo una de las tres ganadoras que volvió al ruedo.