La mágica super luna rosa de abril y sus rituales para el amor y las buenas energías

La superluna es la coincidencia del Plenilunio, también conocido como luna llena o luna nueva, con el mayor acercamiento de ésta a la tierra. Esto ocurre debido a que la órbita lunar es elíptica. En estos casos se la suele apreciar algo más grande y más brillante de lo normal. Lo que no muchos saben es que se aproxima una superluna rosa la cual es ideal para pedir deseos y lograr que estos se cumplan.

La superluna rosa no es una simple luna llena, sino un fenómeno de la astronomía, ya que a pesar de llamarse luna rosa esta no se verá de dicho color. Es por ello que no debemos esperar encontrarnos y ver una gran luna rosada en el cielo ya que su nombre es solamente metafórico. Sorprendentemente, esto es una luna muy poderosa que afecta enormemente a las personas y podemos obtener beneficios positivos de ello.

Para nuestra suerte se podrá observar la superluna rosa en este abril. La luna que se presentará se llama luna rosa debido a que coincide con la floración del phlox, una flor de este mismo color. Recientemente ha ocurrido este hecho ya que en marzo de este año el mismo fenómenos se hizo presente; además de ello, podremos ver en otras dos oportunidades esta extraña luna llena en los meses de mayo y junio.

La superluna rosa es ideal para atraer aquello que nos proponemos y deseamos ya que su fuerza magnética atrae todo hacia sí. Para usar su magnetismo positivo se necesita: 1 cucharada de miel, 1 cucharada de aceite , 1 cucharada de agua, 1 cucharada de sal, papel y algo con qué escribir y por último dos recipientes. El procedimiento comienza con la utilización de papeles en los cuales debes escribir tu nombre completo y en otro lo que quieres atraer, se debe ser muy específico en ello.

Imagen: Josefina Pimenides

Para continuar, coloca en un recipiente la miel con el agua y en otro recipiente coloca la sal con el aceite, se deben mezclar bien. Luego tomas el papel con tu nombre y lo colocas debajo del recipiente con miel y agua. Finalmente tomas el papel con lo que quieres atraer y lo colocas debajo del recipiente con sal y aceite. Se debe dejar toda la noche así y en lo posible a la intemperie o cerca de una ventana. Al día siguiente toma los dos recipientes y mezcla todo; cuando te bañes usa la mezcla como un exfoliante, pasándola por todo tu cuerpo, déjalo un minuto y enjuaga. Esto se debe realizar entre el 26 y 30 de abril para así aprovechar los beneficios de la superluna rosa.