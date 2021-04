Al borde de la tragedia: escalofriante accidente durante una carrera del NASCAR en Talladega

El estadounidense, Joey Logano, sufrió un impactante accidente este domingo en el NASCAR sobre el final de la Etapa 1 de la GEICO 500, que lo dejó afuera de la competencia disputada en el Talladega Superspeedway. El episodio fue captado por las cámaras de la transmisión desde varios ángulos e incluso desde el vehículo de otro de los competidores.

El piloto de 30 años, que forma parte del equipo Tea Penske, dio cuatro vueltas en el aire y dejó a todos atónitos, hasta que por radio informó que se encontraba en perfecto estado. Luego fue revisado en el centro de cuidados médicos de la pista en el que se descartó algún problema mayor y finalmente Logano recibió el alta.

En el accidente también estuvieron involucrados Setwart-Haas, Brad Keselowski, Chase Briscoe, Bubba Wallace y Ricky Stenhouse Jr. Tiempo después del impacto que lo obligó a abandonar (fue el único de los corredores que no completó la carrera) habló ante la prensa para comentar sus sensaciones sobre lo sucedido.

"No es culpa de nadie. Denny (Hamlin) estaba tratando de avanzar y el 47 (Ricky Stenhouse Jr.) también. Es un producto de esta carrera. Sin embargo, tenemos que arreglarlo. Alguien ya se lastimó y todavía lo estamos haciendo, así que eso no es muy inteligente", declaró Logano.

Y, a la vez, criticó: "Estoy muy orgulloso de conducir un auto que es seguro y estoy feliz de estar vivo. Por otro lado, me pregunto cuándo vamos a parar, porque es peligroso hacer lo que estamos haciendo. Tengo una barra antivuelco en la cabeza. Eso no esta bien. Tuve suerte de que no me golpearan mientras estaba en el aire".