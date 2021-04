Famosos que antes del éxito realizaron trabajos humillantes, repugnantes y hasta ilegales

Un trabajo es toda actividad económica en la cual se realizan ciertas tareas que implican un esfuerzo físico y/o mental ya que tienen como objetivo la producción de bienes y/o servicios. Además de ello el trabajo se encuentra contrapuesto al capital ya que se espera recibir una paga a cambio de su realización. Si bien la mayoría de las personas mayores de edad alguna vez han tenido una labor, uno creería que los famosos jamás tuvieron que esforzarse en un trabajo común y corriente. Sin embargo, hasta Brad Pitt tuvo que realizar un trabajo un poco humillante para ganarse su dinero.

Comenzando por la estrella internacional Miley Cyrus cantante, compositora, y actriz. La ex chica Disney, quien dio su salto a la fama la interpretar el papel protagónico en la serie infantil “Hanna Montanna”, es actualmente una de las cantantes más escuchadas ya que abarca una variedad de estilos, desde pop y country pop hasta hip hop, experimental y rock. No obstante, Miley no siempre tuvo la vida tan fácil. En el año 2008, Miley Cyrus, confesó en “The Tyra Banks Show” que su primer trabajo lo obtuvo a los 11 años con la empresa “Sparkles Cleaning Service” en la cual se encargaba de la limpieza de baños extranjeros.

Uno de los raperos quien tampoco tuvo el éxito regalado fue Jay Z, quien debió realizar ciertos trabajos ilegales para poder mantenerse económicamente. El rapero, compositor, ejecutivo discográfico, empresario y productor estadounidense; es considerado como uno de los artistas de hip-hop más influyentes de la historia y a menudo se lo cita como uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Sin embargo comenzó su carrera desde abajo ya que cuando Jay era un adolescente, debió vivir de la venta de drogas en las calles para ganar dinero. Afortunadamente el rapero decidió salir del negocio antes de que lo encerraran o de que su vida corriera peligro.

Un gran actor de Hollywood que debió humillarse un poco para sobrevivir fue Channing Tatum quien además es un gran bailarín. Tatum hizo su debut cinematográfico en la película dramática “Coach Carter” en el año 2005; sin embargo su papel decisivo fue en la película de danza de “Step Up” .Lo que el público no sabía es en donde el actor aprendió sus increíbles movimiento ya que de hecho Channing se inició como stripper. En los 90’ Tatum trabajaba en los clubes de striptease de la Florida donde se hizo del nombre artístico "Chan Crawford". El actor ganaba $ 50 dólares por noche lo cual le servía para llevar su día a día.

Imagen: as.com

Por último tenemos a uno de los actores más famosos y populares de la pantalla grande: Brad Pitt. Si bien Brad es actualmente uno de los actores mejores pagados de Hollywood; él también debió realizar un trabajo común y corriente, hasta un poco humillante para ganarse su dinero. Pitt , antes de alcanzar la fama, debió vestirse con un disfraz o traje de pollo afuera del restaurante de comida rápida "El Pollo Loco". Su trabajo allí era el de saludar a los autos que pasaban.