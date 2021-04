Caprichos y excentricidades de celebridades que las vuelven insoportables

Un capricho es una idea o propósito que una persona forma y que sostiene furentemente hasta lograr que este sea cumplido. Es muy común que las celebridades se encaprichen con algo y quieran realizar las cosas a su modo; sin embargo hay algunos caprichos un tanto absurdos que llegan a convertirse en excentricidades como las de Jennifer Lopez. Los excéntricos puede que no comprendan los estándares del comportamiento y exhiben a menudo un individualismo extremo.

Comenzando por Julia Roberts, actriz y productora estadounidense quien ha ganado tres Globos de Oro y ha sido nominada a cuatro Premios de la Academia por su actuación cinematográfica. La actriz, ganadora del Premio de la Academia a la Mejor Actriz, tiene sus propias condiciones a la hora del baño. Julia tiene un capricho en cuanto la ducha ya que debe bañarse con agua mineral y esto no es negociable. Su capricho llega a tal punto que Roberts ha amenazado a varios productores a suspender el rodaje de algunas películas.

Continuamos con David y Victoria Beckham, dos grandes empresarios e iconos de la moda. Al parecer para la excéntrica pareja la comodidad lo es todo ya que realizan gastos absurdos e innecesarios para pagarle a personas por hacer simples cosas que ellos mismo podrían hacer. Ambos han llegado a contratar personal para abrir los regalos de navidad de ellos y de sus hijos.

Mariah Carey, cantante, compositora, productora, y actriz es conocida por su increíble rango vocal de cinco octavas. No obstante lo que pocos conocen de la artista son sus excentricidades y caprichos que sí o sí deben cumplirse. Carey, primera artista en la historia que sus primeros cinco sencillos alcanzan el número uno en el Billboard Hot 100, tiene un gran apego a sus mascotas, ya que no se aleja de ellas ni por un segundo, ni siquiera para ir al baño. Además de ello, Carey tiene la regla de no bañarse si no es con agua mineral y de jamás utilizar un baño público ya que se rehúsa a hacer sus necesidades en un inodoro que haya sido utilizado por alguien más.

Imagen: Eddie Jack Rusell

Finalmente tenemos a la singular Jennifer Lopez, cantante, compositora, actriz y bailarina estadounidense. López quien es considerada un ícono de la cultura pop y un artista de triple amenaza tiene sus propios caprichos de famosa. Jennifer está traumada con los gérmenes y es por eso que requiere de cuidados especiales: lleva a todas partes su propia tapa de inodoro personal completamente desinfectada; cuando ella no duerme en un hotel solicita usar sabanas completamente nuevas a estrenar. Por otro lado, la excéntrica artista en una ocasión pidió que cerraran un centro comercial para así tenerlo para ella sola y poder hacer sus compras tranquila.