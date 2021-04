Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona libre

Los test de personalidad tienen una importante cantidad de adeptos en las redes sociales. Los asombrosos resultados que arrojan, en pocos segundos, sorprenden a millones de personas. Existen para todos los gustos y edades.

Aquí te proponemos un nuevo desafío que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser. Lo único que debes hacer es observar el siguiente dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo capte. Allí está la respuesta que estás buscando. ¿Estás listo?

Fósforo: te destacas por tener un gran poder de observación. Nada se te pasa por alto y estás atento a todos los detalles. Eres muy persistente y rara vez bajas los brazos antes de conseguir lo que tienes entre ojos. Sabes muy bien lo que deseas en la vida y vas en búsqueda de ello a como de lugar. Tu círculo íntimo recurre a ti para que les brindes consejos ya que los tuyos son los mejores.

Hoja: eres alguien que, a los ojos de los demás, se ve muy tranquilo. Por dentro puede suceder que estés como un volcán en erupción pero por fuera nadie lo percibe. Te diriges hacia los demás de manera amorosa y pacífica. Te gustan los buenos tratos y por eso te comportas con los otros de la misma forma que esperas que lo hagan contigo. Tienes la mirada puesta en el futuro, lo cual muchas veces te impide disfrutar el hoy.

Freepik

Luna: eres una persona extrovertida que ama la libertad. No toleras que te den órdenes ni que te indiquen qué camino elegir. No te gusta estar atado a nada, ni a nadie. No te privas de hacer absolutamente nada ya que consideras que el paso por La Tierra es muy fugaz. Eres alguien muy sensible y generoso con lo que posees. Te encanta hacer nuevos amigos y rara vez pasas desapercibido cuando asistes a un evento.