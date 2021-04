Silueta perfecta: Sofía “Jujuy” Jiménez demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Sofía “Jujuy” Jiménez habló sobre el encuentro con Jimena Barón en la Academia 2021. “Yo siento que a Jime la quiero por el gesto que tuvo conmigo en cuarentena, fue muy sorora en un momento difícil. Ella me llamó por teléfono cuando empezaron a decir en los medios que yo me había separado de Juan porque Jimena quería volver con él” indicó la modelo de 30 años.

“Jime, sin conocerme, me escribió por Instagram y me dijo ‘pasame tu celu, quiero hablar con vos’. Me dijo ‘yo no tengo nada que ver, quiero dejarte tranquila para que no se te generen fantasmas” señaló Sofía en una entrevista para Moskita Muerta y Nilda Sarli en La once diez.

Este viernes, Sofía “Jujuy” Jiménez publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la conductora desplegando toda su belleza, luciendo un minivestido escotado de color verde esmeralda. Además, la comunicadora social completa su look con un delicado make up, zapatos taco aguja y su cabello suelto.

“Mi look 🔥 para visitar a @pampitaoficial” fue el simple y corto texto que eligió “Jujuy” Jiménez para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse estas fotos que tienen como única protagonista a la ex pareja de Juan Martín del Potro se llenaron velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 8 mil corazones. Además, la también actriz recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans.