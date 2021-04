Romina Malaspina enseña de más y enciende las redes

Romina Malaspina sigue muy activa en las redes sociales elevando la temperatura con cada uno de sus posteos. La presentadora de televisión es dueña de una espléndida figura física que no duda en enseñar en las comunidades virtuales. Actualmente la influencer cuenta con más de 2.7 millones de followers.

En las últimas horas, Romina publicó una osada fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede observar a la joven conductora desplegando toda su belleza ante la cámara. La blonda que utilizó un filtro blanco y negro para la mencionada pic no lleva puesto ninguna prenda a la vista.

“ESTÁN LISTOS PARA DARLE #COLOR A SUS DÍAS? 30/4” fue el simple y corto texto que eligió Malaspina para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse esta foto que tiene como única protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 140 mil corazones. Sin dudas, la también corista es una de las personalidades del mundo del espectáculo más populares en las comunidades virtuales.

Fuente: Instagram Romina Malaspina



“Amor te dije que no subieras más fotos así sin mi permiso. Cuantas veces te lo he dicho.. Ay no puedo enojarme contigo, te amo 😡”, “Lo que se perdio el oscu:(“ , “Hola, ¿Acaso no serás un compuesto de Fósforo, Erbio, Hierro, Carbono y Tántalo? Digo porque sos P-Er-Fe-C-Ta” y “No me la Romina Malaspina” fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió la actriz en su reciente posteo.