Jimena Barón al rojo vivo con un atrevido look

Jimena Barón tuvo un divertido cruce con su ex Tucu López de la estrategia de seducción que utilizó para conquistarla en su momento. El locutor de radio dijo hace unos días que había utilizado un emoji de pulpo para romper el hielo con la cantante. 'El pulpo tenía muchas propiedades que no todos conocen” y “a mí me dio mucho resultado".

Jimena rompió con la teoría de su ex pareja y dijo lo siguiente: "Lo hemos charlado mucho, por eso digo nefasto con libertad. La guerra era si había funcionado o no... y no. No funcionó. Habían pasado dos años, una pandemia... no fue el pulpo fue una sequía... ¡que cuente todo!".

Este viernes, Jimena Barón publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la intérprete de “La Cobra” desplegando toda su belleza en su departamento, luciendo un top de color rojo, una pantalón engomado y una gorra de color negro y un delicado make up.

“Toy para un pokito de amor eh ?” fue el corto y sencillo texto que eligió de epígrafe Barón para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la red de la camarita.





Como era de esperarse esta foto que tiene como única protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 143 mil corazones. Además, esta publicación recibió miles de comentarios de parte de sus seguidores, la mayoría fueron mensajes de cariño y halago hacia su esbelta figura física.