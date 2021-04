¿Canelo Álvarez a la UFC? La frase de Dana White que sorprende al mundo del boxeo

Dana White, presidente de la UFC, platicó este miércoles sobre el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, en donde aseguró que cada vez que el tapatío sube al ring, se ve mejor que en su pelea anterior, eso hace que sea uno de los mejores peleadores del mundo. "Cada vez que sale, se ve mejor y mejor. Y sí, si no es el mejor en el deporte, es uno de los mejores", comentó.

Además, habló sobre su manera de pelear, en donde destaca sobre cómo se quita los golpes de sus rivales: "Canelo es un 'chico malo'. Hablamos de un tipo que continúa mejorando, y se ve tan bien y elude tantos golpes".

Una de las grandes luchas que hay en la actualidad entre los diferentes deportes se da entre el boxeo y las artes marciales mixtas, que, gracias a la UFC, parecen haberle ganado un gran espacio al pugilismo. Sobre este tema, Dana White dijo que el deporte de los puños está quebrado y que lo único que tienen solido es el público latino.

"México y los mexicanos mantienen esa cosa viva. Si no fuera por los mexicanos no sé, honestamente no sé. Estoy hablando de Estados Unidos, sabes a lo que me refiero", finalizó. El 8 de mayo, Canelo vuelve a pelear con el objetivo de derrotar a Billy Joe Saunders y convertirse en Campeón del Mundo Súper Mediano AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine en el AT&T Stadium.