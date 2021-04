Ximena Capristo sacudió la red con una asombrosa sesión de fotos

Ximena Capristo participó hace unos días de una entrevista para la revista “Caras” donde hablo de su actualidad familiar. “Hay cosas que te golpean y uno sigue adelante. El primer paso siempre lo dio Gus, yo no estaba muy segura de poder volver a encontrarnos como pareja. No queríamos perder tampoco todos los años que habíamos construido juntos por algo que quedó inconcluso” afirmó la vedette.

“Y tratamos de superarlo y seguir adelante por nuestra familia y por nosotros también como marido y mujer, que nos elegimos hace 20 años y nos volvimos a elegir después de este episodio. A la vez somos gente grande que tenemos un niño en común y queremos lo mejor para él. Si hubiera pasado esto en otro momento sin hijos no te puedo decir qué decisión hubiéramos tomado” y “La relación se transformó, todo el tiempo se transforma. Cosas que van sucediendo y nunca un día es igual a otro. Por eso nosotros vivimos el día a día y tratamos de disfrutarlo y cuando pasan cosas pasan cosas y cuando está todo bien, está todo bien. No soy rencorosa. Por supuesto que a mí me costó mucho ceder porque soy muy convincente a la hora de tomar decisiones y la mía era que cada uno siga en su lugar” indicó Ximena.

Este jueves, Ximena Capristo compartió dos veraniegas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza para una producción de fotos profesional. La ex participante de Gran Hermano lució una bikini de color violeta, su cabello recogido y un delicado make up.

“Yo siento que el Agua me representa... Y ustedes que opinan.. Son: Puros.. Transparentes... Vitales.. Y necesarios... Cual es tu mayor virtud? Cuantas cualidades te representan? Los leo!” fue el sencillo y reflexivo texto que eligió Capristo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Ximena Capristo

Como era de esperarse esta foto que tiene como única protagonista a la pareja de Gustavo Conti se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 9 mil corazones. Además, “La Negra” recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su figura física.