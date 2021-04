Letizia Ortiz se presenta en público y repite su look para que se destaquen sus hijas

Hoy ha sido un día muy especial para la Casa Real de España. La reina Letizia y el rey Felipe VI han asistido a su primer acto de la semana en compañía de sus hijas, Leonor y Sofía. Es la primera vez en el año que se los ve juntos a los cuatro y lo hicieron durante el flote del submarino S-81 Isaac Peral en el astillero de Navantia en Cartagena, Murcia.

Los Borbón Ortiz visitaron las instalaciones y presenciaron el acto de puesta a flote de este navío que le dará la posibilidad de empleo a 6.000 personas y aportará unos 250 millones de euros a la economía española.

LP

En esta ocasión, la reina optó por elegir un look más sobrio para que toda la atención recayera sobre sus hermosas hijas. Lució un vestido de escote cruzado y falda de vuelo gris del cual no se sabe quién es el diseñador. No es la primera vez que la soberana lo escoge para mostrarse en público, ya lo usó en noviembre de 2018 en un acto relacionado con el 40° aniversario de la Constitución y, algunos meses después, en su llegada a Marruecos para una visita de Estado.

También lo recicló en el acto de bienvenida de los Premios Princesa de Asturias 2019 y para recoger un Premio del Observatorio contra la violencia doméstica y de género 2019 en la categoría de Personalidad del año en la sede del Consejo General del Poder Judicial de Madrid.

Trendencias

Si hay alguien que se destaca por reutilizar las prendas de su armario de una manera creativa y cautivante, sin dudas, es la monarca española. En los últimos meses, Letizia ha optado por no estrenar ropa como señal de apoyo a quienes se encuentran atravesando momentos difíciles a causa de la crisis económica que trajo aparejada la pandemia de covid-19.