Enojo y repudio: Britney Spears habla sobre temas raciales y enfurece a todos

Britney Spears, cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense últimamente se ha visto vuelta en controversias y escándalos debido al fuerte control que se ejerce sobre ella. A Spears se e le atribuye el haber influido enormemente en el resurgimiento del pop adolescente durante finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, por lo que se la conoce como la " Princesa del Pop ". No obstante, esta princesa al parecer no estaría teniendo el control de su reino o de sus redes sociales provocando que millones de fans arremetan contra ella.

La fama de Britney la ha llevado a tener alcance global ya que sus dos primeros álbumes de estudio, “Baby One More Time” y “Oops! ... I Did It Again” fueron un éxito mundial y se convirtieron en dos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, además de convertirla en la artista adolescente más vendida de todos los tiempos. Sin embargo, en el último tiempo la artista ha perdido el control total de su vida y posblemente de sus redes sociales, como Instagram, a causa de sus familiares y especialmente de su padre.

Britney Spears siempre ha demostrado apoyo en sus redes sociales hacia el movimiento “Black Lives Matter” el cual apoya los derechos y la igualdad de las personas de color. No obstante, una reciente publicación en su Instagram habría echo enfurecer a sus seguidores. Esta publicación mostraría a un hombre con una máscara sosteniendo un cartel que decía “Los blancos tienen riqueza generacional. Los negros tienen trauma generacional #WeAreNotTheSame! #BLM”.

A dicha foto de Instagram, Britney agregó en la descripción la frase “Solo digo” y la acompañó de los hashtags “#BLM” y “#BlackLivesMatter”. Este acto generó que sus seguidores notaran algo extraño y sospecharan que la carrera de Spears no era lo único que estaba siendo controlado, sino que también sus redes sociales no estaban bajo su mando. Esto se debe a que la cantante no suele hablar sobre temas políticos o sociales.

Imagen: Instagram

Por otro lado, algunos seguidores de Instagram de Britney Spears comentaron que el hecho de ser blanco no garantiza tener riqueza generacional, y que eso solo hablaba de lo poco que sabe más alá de su mundo de fama ya que ella estaría hablando desde su lugar con privilegios. Finalmente, a causa de dicha publicación, gran parte de los millones de seguidores de Britney en Instagram se enojaron demasiado tanto que decidieron dejar de seguirla en la red social. No obstante, recientemente Spears habló sobre los rumores de que ella no está a cargo de su vida, al respecto la celebridad dijo "Sí, estoy totalmente bien, estoy muy feliz". Esto resulto extraño y sospechoso especialmente luego de que salió a la luz que la artista querría tener una entrevista con la periodista Oprah.