Billie Eilish es captada con su nuevo novio, un famoso actor

Billie Eilish es una cantante y compositora la cual ,con su primer álbum, estremeció al mundo. “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” -tal es el título del larga duración- llegó a la cima del Billboard 200 de EE. UU., además de ello, este mismo álbum debut alcanzó el número uno en el Reino Unido y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de 2019. Tal parece que la artista estaba destinada al éxito, no obstante, al parecer no le iba tan bien en el amor ya que la cantante jamás presentó una pareja oficial aunque eso podría estar por cambiar.

Billie, cuyo sencillo "Bad Guy", se convirtió en su primera canción número uno en el Billboard Hot 100, al parecer estaría iniciando una relación romántica con un famoso actor de cine. Eilish siempre ha parecido estar muy centrada en su música y poco interesada en su vida amorosa ya que desde que de despegó hacia la fama, Billie no ha hecho más que producir sin parar.

La cantante llegó para arrasar con el mundo ya que desde el año 2019 ha recibido varios galardones incluidos siete premios Grammy, dos premios American Music Awards, dos Guinness World Records, tres MTV Video Music Awards y un premio Brit. Es así que Billie Eilish se convirtió en la persona más joven y la segunda persona en la historia en ganar las cuatro categorías principales del Grammy, en el mismo año: Mejor Artista Nuevo , Disco del Año , Canción del Año y Álbum del Año.

Por otro lado, Billie es la artista más certificada que ostenta el número 26 de la era de los solteros digitales, según la RIAA; aunque esto estaría a punto de cambiar ya que Eilish posiblemente abandone la soltería. Esto se debe a que recientemente Billie fue captada por las cámaras en un tierno paseo con el actor Matthew Tyler Vorce en Santa Bárbara, California. Ambos se encontraban paseando al adorable a pitbull de la cantante mientras tomaban un café.

Imagen: Elle

Como es costumbre en Eilish, la artista trataba de pasar desapercibida y por ello se vistió de manera discreta utilizando una sudadera con capucha y pantalones cortos estilo ciclista. No obstante el cabello rubio brillante de Billie dejó al descubierto de quien se trataba realmente. La imagen más tierna de su día fue cuando Vorce rodeó con el brazo a Billie mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro mostrándose como una dulce pareja. Sin embargo, el representante de la cantante se negó a comentar sobre si Billie y Vorce están saliendo aunque las imágenes hablan por sí solas. ¿Será este aquel chico al que aludió como novio secreto en su documental "Billie Eilish: The World's a Little Blurry"? Sobre esto Billie comentó el haber recibido una llamada de su "primer amor" después de su gran éxito en los Grammy en 2020.