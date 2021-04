WhatsApp: sencillo truco para ver los estados eliminados de tus contactos

En la última década WhatsApp se convirtió en una app fundamental para comunicarse. Son pocos los que hoy en día no la utilizan para estar conectados con otras personas las 24 horas del día. A través de ella se pueden enviar mensajes de voz, divertidos stickers, videos, compartir archivos, realizar videollamadas, mandar audios y muchas cosas más. La app posee una centena de funciones que facilitan la comunicación.

Los estados son una de las herramientas más usadas y que mayor diversión otorga. Gracias a estos se pueden compartir videos o fotografías con los demás contactos por un lapso de tiempo determinado: luego de 24 horas ese contenido expira. Sin embargo, aquí te contamos un truco para poder tener acceso a ese material una vez que haya sido eliminado.

ADSLZONE

Para llevarlo a cabo, es necesario que descargues WhatsApp Plus. Es una aplicación alternativa a la original que funciona en base a Mods. Es importante destacar que esta app no es legal pero, depende de cada usuario si desea descargarla en su dispositivo o no. Aquí te enseñamos el método:

Primero obtiene WhatsApp Plus desde cualquier página. Ten en cuenta que sea segura para que no caigas en manos de ciberdelincuentes.

Una vez que la tengas instalada, ingresa a los Ajustes. Para hacerlo debes pulsar los tres puntos de la esquina superior y clickear Configuración.

Entra a Privacidad y seguridad.

Habilita la función Anti-eliminación de estados.

¡Listo! De esa forma podrás ver los estados borrados de tus contactos e incluso, tendrás la posibilidad de descargarlos en tu smartphone.