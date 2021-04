Luisana Lopilato eleva la temperatura con una soleada sesión de fotos

Luisana Lopilato festejó el pasado 2 de abril 10 años de casados junto a su marido Michel Bublé. La historia de amor que nació durante un concierto del cantante canadiense en el Teatro Gran Rex. Me compré las entradas y lo fui a ver. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él” rememoró la blonda.

“Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español” añadió Luisana. "No entendía nada de inglés y me puse una profesora para que me ayude a leer sus mails" señaló la actriz y modelo de 33 años que vive hace ya varios años en Norteamérica y que ha formado una familia junto al intérprete de “Feeling Good”.

En las últimas horas, Luisana Lopilato compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la ex Rebelde Way desplegando toda su belleza al rayo del sol. La blonda que se mostró super natural sin maquillaje y con el cabello suelto, lució una musculosa de color negra.

“Empecé la semana muy agradecida por el cariño que recibo de parte de mi familia, amigos y claro, de todos ustedes 💞✨ ¡Ojalá que hayan tenido un lindo comienzo de semana!” fue el simple y positivo texto que eligió Lopilato para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la esposa de Michael Bublé se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 142 mil corazones. Entre los likes que más se destacaron se encuentra el del conductor Marley con quien mantiene una estrecha relación.

