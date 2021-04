Flor Peña muestra cómo debe llevarse puesto una falda esta temporada

Flor Peña dio su punto de vista tras las acusaciones de Erica Rivas contra la serie “Casados con Hijos”, donde ambas actrices compartían elenco. “Lo único que voy a decir es que hicimos muchísimo para que Erica esté. Me sorprendió lo que dijo. Nos hemos juntado a tomar café, hablamos por teléfono... Tengo una mirada feminista sobre la vida y eso no necesito explicarlo. El libro estaba escrito y no había nada que me generara controversia. Entendemos que estamos haciendo una crítica, nos reíamos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero [Simpson]” indicó la conductora.

“Fue una cuestión de elección, y lo respeto absolutamente, aunque no acuerde con lo que estábamos por hacer. Después Erica quiso que estuviera Malena Pichot” agregó Florencia.

Este martes por la tarde, Flor Peña compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la intérprete de “Moni Argento” desplegando toda su belleza en el camarín del programa “Flor de equipo”. La blonda eligió de vestimenta una falda de cuero de color terracota, una camisa blanca, además complemento su look con su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Martes 🤩 #FlorDeEquipo 🧡” fue el simple y sencillo texto que eligió Peña para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Flor Peña

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex esposa de Mariano Otero se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 14 mil corazones. Además, recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus fans.