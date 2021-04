Al ritmo de Shakira, Romina Malaspina enseña su lookazo y deslumbra en la red

Nuevamente Romina Malaspina volvió a estar en el centro de atención de todos los internautas con el contenido que sube a su cuenta de Instagram. Son casi tres millones de personas quienes siguen sus pasos y están pendientes de todo lo que realiza minuto a minuto.

Ahora, en su última publicación, la ex participante de Gran Hermano, se llevó todas las miradas al enseñar su increíble look al ritmo de Shakira y The Black Eyed Peas. La joven lució un conjunto amarillo compuesto por un top y una falda y en sus pies unas bucaneras blancas. Su cabello lo llevó suelto. De fondo, se alcanza a ver su grandiosa colección de calzado.

"¿Del 1 al 10 cuantos puntos le das a este lookazo?", redactó junto al clip en el que suena Girl like me. Los mensajes de los usuarios no tardaron en llegar. "Sos un 10 siempre", "Espectacular", "Un mil", "Preciosa", "Te queda hermoso el look. 10 obviamente", son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

Algunos días atrás, Malaspina fue blanco de críticas por darse a conocer cuánto cobra por un saludo personalizado. Ella, al igual que otras figuras del mundo del espectáculo, está inscripta en un sitio web de Miami en el cual fanáticos pagan una importante suma de dinero por recibir videos de sus artistas favoritos.

"Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Romi Malaspina y les quiero contar que a partir de ahora van a poder pedirme saludos personalizados a través de famosos.com: saludos, mensajes de cumpleaños para agasajar a algún amigo, lo que quieras", se la escucha decir en el video que está colgado en el sitio promocionando el servicio. En su caso, cobra 50 dólares.