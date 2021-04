Al ritmo de Blackpint: Britney Spears volvió a arrasar en TikTok

Britney Spears llevó tranquilidad a sus millones de fanáticos en las redes sociales con un mensaje sobre su estado físico y mental. La cantante estadounidense de 39 años quiere dejar bien en claro que a pesar de estar inmersa en plena batalla legal por su tutela, que por ahora depende su padre Jamie Spears y de la empresa Bessemer Trust Company, se encuentra viviendo buenos momentos.

“Estoy totalmente bien. Estoy muy feliz, tengo una preciosa casa, preciosos hijos. Me estoy tomando un descanso en este momento porque me estoy divirtiendo” respondió Spears a sus fans en Instagram hace unos días.

Además, la compositora oriunda de McComb, Misisipi, Estados Unidos respondió la consulta de sus fans sobre si sufre mareo en los bailes que realiza en el salón de su hogar: “Sí, me mareo mucho. Pero soy bailarina, así que mientras tenga un punto de enfoque para mi cabeza generalmente no es tan malo”.

En las últimas horas, Britney Spears publicó un nuevo video a su cuenta oficial de TikTok que deslumbró a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el planeta. En el mismo se puede ver a la “Princesa del Pop” sumándose a uno de los challenges del momento. Con distintos looks la blonda norteamericana mueve las caderas al ritmo de la canción “How You Like That” de BLACKPINK. Este post rápidamente se viralizó en la popular aplicación de origen china llenándose de likes, comentarios y reproducciones.

Fuente: Instagram Britney Spears

“Encontré mi catsuit de encaje y cuero esta vez ... Nunca lo he usado en ninguna parte porque bueno ... ¿Dónde podría usarlo pero es divertido pasar el rato en but️ ???? Como dije antes …. Estoy aburrido !!!! ¡Aquí está la moda 👗👙✨ !!!!” fue el simple mensaje que eligió Britney para acompañar su reciente grabación en TikTok.