Rico y nutritivo: ¡paletas de yogurt y fresa en 10 minutos!

Las paletas heladas de yogurt y fresa son un clásico muy reversionable. No solo empezando por el yogurt, que podemos usar uno hecho en casa o uno comprado, uno tipo griego o alguno saborizado. Sí no que también podemos agregarle la fruta que más nos guste, fresa, banana, piña, etc, de la manera que más nos guste. Podemos trozarla, licuarla junto al jugo, usarla de relleno o inclusive de cobertura en esta receta.

El yogurt es un alimento probiótico que es una gran fuente de calcio, rico en vitamina B12, ayuda a prevenir afecciones cardíacas. Para realizar esta receta, podemos usar cualquier tipo de leche, ya sea de origen animal o de origen vegetal, como la leche de avena, de almendras, de soja, entre otras. Las paletas de yogurt y fresa heladas son un gran aperitivo que puede consumirse como desayuno, postre o en cualquier momento del día. Harán felíz a cualquier persona que las pruebe, son naturales y saludables. Además, llevan miel como endulzante natural.

Ingredientes:

2 tazas de yogur

1 taza de fresas

4 cucharadas de miel

1 taza de fresas y frambuesas cortadas en trozos

Procedimiento:

Primero procederemos a cortar las hojas de las fresas y a limpiar bien las frambuesas. Luego, cortamos la fruta en pedacitos lo suficientemente pequeños como a nosotros nos guste. Pondremos las frutas cortadas en la licuadora y licuar junto con el yogurt y la miel. En un molde de paletas, o un molde para hielo, pondremos el licuado de yogurt y agregaremos trozos de frutas.

Congelamos al menos 8 horas y ¡listo! Perfecto para disfrutar a lo grande.







Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!